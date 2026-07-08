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建新營收／6月2.9億元、年增10.8% 單月、第2季及上半年齊創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

專業整合物流廠建新國際（8367）公布6月合併營收2.90億元，月增12%、年增10.8%；第2季合併營收8.33億元，季增6.3%、年增6%；累計上半年合併營收16.18億元，年增2.9%，6月、第2季及上半年營收齊步改寫歷年同期新高。

建新表示，6月營收年月雙增，主要受惠銅土及多項散裝貨物裝卸需求維持穩健，加上高雄港與台中港天然氣管裝卸與倉儲長期標案陸續認列營收貢獻。

其中，台中港天然氣管裝卸專案已於第2季完成認列，在多重利多因素挹注下，帶動第2季傳統及自動裝卸業務收入年增13%，占整體營收比重提升至60.50%，為支撐整體營運保持向上成長力道的關鍵。

建新指出，集團除既有傳統及自動裝卸業務動能穩健向上外，同步全面提振倉儲、報關等相關業務規模，包括上半年已逐步完成倉儲空間與客戶組合調整優化，並取得國際知名記憶體大廠倉儲需求合作案，相關進儲作業已自7月起正式展開。

而建新亦於今年成功切入汽車進口報關市場，拓展報關服務應用範圍，憑藉港區據點、報關與運輸整合能力，持續深化既有客戶合作並開發新客源，進一步提升整體物流服務競爭力，並增添營運動能。

不僅如此，旗下新科智慧物流園區已自7月起正式提供服務，並積極啟動招商作業，鎖定高科技、醫療、AI相關材料及高附加價值貨品的儲運業務。

建新表示，隨著全球AI伺服器、半導體及電子零組件等高價值貨品進出口需求持續升溫，保稅倉儲、港區物流、報關與運輸整合服務的重要性也隨之提高，可望助力承接更多來自高科技及高附加價值貨品的儲運需求，進一步強化中長期營運成長表現。

展望第3季，隨著台北港新科智慧物流園區招商作業逐步展開，加上國際記憶體大廠倉儲業務、汽車報關新市場等新動能陸續發酵，有望墊高集團在專業整合物流服務領域的地位。

物流 營收

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