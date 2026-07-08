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喬山營收／6月51.9億元、月增27.9%再創同期新高 受惠商用客戶拉貨潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

喬山健康科技（1736）公布6月合併營收51.96億元，月增27.9%、年增14.5%，續創單月營收同期新高，主要受惠商用客戶強勁拉貨潮帶動；累計上半年合併營收250.64億元，較去年同期成長9.4%，亦創歷年同期新高，交出亮眼成績單。

喬山今年股東常會才剛通過配發每股4.5元現金股利，並在會中宣示，喬山全球商用市場目標年增20%，展現極高的成長韌性。

隨著全球連鎖健身房持續擴張與換機潮湧現，喬山表示，將全力發揮全球商用市場的領先優勢，目標在未來2至4年內，將全球商用市占率一舉推升至七成，而6月營收的大幅月增，也印證了商用市場強勁的拉貨動能。

除了本業營收創同期新高，喬山日前公告重大的資金財政利多。喬山代100%持股的美國子公司發布重大訊息，先前因美國政府實施全球關稅加徵措施所繳納的關稅，已獲得美國海關與邊境保護局（CBP）據以陸續辦理退稅。

截至今年6月底為止，美國子公司已實際收到退還的關稅款累計達4,151萬美元（約合新台幣13億元），將實質挹注第2季的獲利，法人估，每股可挹注約3元獲利，並有助於優化整體財務結構、降低利息費用。

健身器材產業下半年向來是傳統商用與家用市場的拉貨旺季。喬山今年上半年在商用大客戶積極展店、產品線汰舊換新的帶動下，營收已繳出年增一成的佳績。

如今再加上6月單月營收月增三成、創同期新高的氣勢，以及美國退稅款資金挹注，財務體質與營運策略雙雙到位。隨著下半年歐美節慶旺季陸續報到，喬山全年的營收與獲利表現可期。

喬山 營收

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