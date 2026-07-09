南寶6月合併營收年增12% 建新增10%

南寶（4766）昨（8）日公布6月合併營收20.93億元、年增12.8%，創同期新高；上半年124.19億元，年增9.3%。第2季營收65.83億元，年增13.4%。6月、第2季、上半年，均寫同期新高。

南寶表示，受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，加上部分產品價格已因成本上升而逐步調整，加上持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成，帶動6月營收表現。

專業整合物流廠建新國際（8367）公布6月合併營收2.90億元，年增10.8%；第2季合併營收8.34億元，年增6%；累計上半年合併營收16.18億元，年增2.9%，6月、第2季及上半年營收齊步改寫歷年同期新高。

建新表示主要受惠銅土及多項散裝貨物裝卸需求維持穩健，加上高雄港與台中港天然氣管裝卸與倉儲長期標案陸續認列營收貢獻。