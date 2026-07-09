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保瑞6月合併營收年增39% 喬山增14%
保瑞（6472）昨（8）日公告6月合併營收達22.9億元，月增8.67%、年增39.22%，單月營收改寫歷史新高；累計今年上半年合併營收98.9億元，年減幅度已收斂至1.14%，該公司預期下半年即可翻正、重返年增軌道。
保瑞子公司晨暉也公布6月營收3.36億元，年增356.81%。公司表示，5月營收受惠美國好市多促銷活動帶動出貨，墊高單月基期，6月營收雖較上月回落，整體表現仍符合公司預期。
健身器材大廠喬山（1736）公布6月合併營收51.96億元，月增27.9%、年增14.5%，續創單月營收同期新高。
喬山今年股東常會才剛通過配發每股4.5元現金股利，並在會中宣示，喬山全球商用市場目標年增20%，展現極高的成長韌性。
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