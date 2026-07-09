豐祥6月營收年增71% 精確6月合併營收年增58%

豐祥-KY（5288）昨（8）日公布6月營收達8.5億元，年增71.6%，上半年累計營收為44.7億元，年增71.6%，單月、累月營收創下歷史新高。豐祥表示，6月營收創新高，主要是因為美北休閒車輛客戶新產品出貨所致。豐祥表示，北美休閒車輛市場去年美國關稅政策調整後，客戶供應鏈再度重組，公司受惠於轉單效益，部分原本規劃在中國生產的訂單轉移至豐祥。

精確實業（3162）6月合併營收8.97億元，年增58.7%，再度改寫單月歷史新高紀錄；累計今年上半年合併營收43.3億元，年增16%。

巧新科技表示，6月合併營收7.49億元，年增21.5%，同樣創下歷史單月新高；累計上半年合併營收38.52億元、年增6%，顯示主要客戶需求、產品出貨與營運節奏均逐步回到正常軌道，公司並持續拓展材料與製程技術於其他高階應用市場的延伸機會。