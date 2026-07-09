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日勝生6月營收年增1.4倍 鼎基6月合併營收年增91%

經濟日報／ 記者朱曼寧吳秉鍇／台北、高雄報導

日勝生（2547）昨（8）日公告，6月營收11.63億元，年增141.99%；累計今年上半年營收38.68億元，年增43.61%。日勝生表示，6月營收大幅成長主要是水資源事業以及三芝「不老莊園」交屋推升營收。

水資源與循環經濟布局方面，日勝生旗下寶鼎再生水今年4月正式啟用「桃園北區再生水中心」，為北台灣首座AI智慧化再生水示範廠。

熱可塑性聚氨酯（TPU）膜領導廠鼎基（6585）昨（8）日公告6月合併營收3.25億元，年增91.4%；第2季合併營收較去年同期跳增逾五成，衝上9.3億元，6月與單季營收雙雙改寫新高。

上半年方面，隨著客戶恢復出貨動能、訂單量回升，推升第2季營運顯著成長，上半年營收16.57億元，亦繳出年增13.8%表現，逼近2024年同期歷史高峰水準。

鼎基 日勝生 營收

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