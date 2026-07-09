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億泰6月營收年增32% 華榮增13%
線纜廠華榮（1608）、億泰（1616）昨（8）日公告營收，華榮6月營收11.02億元，年增13.35%；累計今年上半年營收67.17億元，年增15.81%。
億泰6月營收5.72億元，年增32.05%；累計今年上半年營收27.89億元，年增9.85%。
華榮、億泰持續受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單滿檔，其中近期台電釋出193億元161kV電纜訂單中，華榮也拿下約10億元的訂單量。
在AI產業發展、基礎建設發展下，用電需求持續攀升，市場預期，接下來台電也將釋出345kV超高壓電纜訂單，而國內上市櫃線纜中，僅大亞、大東電、合機及華榮具備345kV超高壓線纜生產能力，在奪單上具有相對優勢。
另一方面，今年以來銅價維持高檔，也有助於線纜廠營運表現。線纜廠表示，近年全球各國積極發展基礎建設計畫，帶旺銅相關應用市場發展，而銅價上漲對毛利表現通常有正向幫助。
華榮表示，超高壓電力電纜上，將加速345kV高壓器材第二供應商認證，爭取年度新標案增加工程施工費用。
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