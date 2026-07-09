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萬海6月合併營收年增32% 連三月成長
貨櫃航商萬海航運（2615）昨（8）日表示，受惠於運價與貨量同步成長，6月合併營收約161.66億元，月增17.11%，年增32.7%；累計上半年營收765.41億元，年增6.39%。
萬海表示，受惠於6月運價及貨量同步成長帶動，單月營收已連三個月呈現增長趨勢，且表現優於去年同期。市場運價方面，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連十周上揚，並穩居高檔區間，顯示整體貨櫃運輸市場需求穩健，運價具備良好支撐力道。
長榮海運日前公布6月合併營收，單月合併營收391.41億元，較上月增加44.85億元 ，月增12.9%，年增30%。在關稅政策不確定性、全球塞港加劇等因素，國際海運市場運價走揚，貨櫃輪業者營收表現突出。
萬海指出，隨著市場需求持續升溫，各大航商陸續實施綜合費率調漲（GRI）及旺季附加費（PSS），以反映旺季運輸需求增長。另一方面，市場運力供給仍受到中國華中北，以及新加坡、可倫坡等主要轉運港口壅塞影響，使船舶周轉效率受到限制，進而抑制有效運力釋出。在需求穩健成長、供給面相對受限的情況下，市場運價將持續維持走強態勢。
貨攬業者指出，海運運價連續十周上漲之後，短期市場需求仍具支撐，但後續市場仍須持續關注全球需求變化、航商運力管理策略，以及地緣政治因素對運輸成本的影響。
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