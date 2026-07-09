聯友金屬6月、上半年營收創雙高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（8）日公布6月營收為7.52億元、年增555.4%，上半年累計營收約29.29億元，年增461.6%，單月、累計營收雙創歷史新高紀錄。

聯友金屬目前為傳產股王，昨日股價收2,485元，上漲85元。該公司並指出，屏南二廠第3季加入營運後，鎢酸鈉年產能可增加約兩成，將成為下半年主要成長動能。

聯友金屬指出，今年第2季中國鎢價與海外鎢價正式出現分歧，中國鎢金屬價格回歸市場機制，但國際市場受AI應用、航太、軍工與高端自動化等需求支撐，形成「中國價格大幅震盪、國際價格維持高檔」的雙價格體系，公司第2季合併營收創下單季歷史新高，反映出全球鎢供應鏈重組下的結構性成長契機。

依據聯友公布數據，6月合併營收達7.52億元，月增率及年增率分別為22%與555.4%；第2季合併營收達19億元，季增率及年增率分別為92%與450.7%；上半年營收29.29億元，年增461.6%，均創歷史新高紀錄。在全球鎢供應鏈持續緊縮，該公司營運表現展現鎢金屬高值化布局與成本結構優化後的強勁成長動能。

展望下半年，聯友金屬進一步指出，由於國際鎢金屬相關產品需求強勁，從去年第4季起市場持續供不應求，上半年鎢酸鈉出貨量持續增加的同時，預估隨屏南二廠第3季加入營運後，鎢酸鈉年產能將增加約兩成，成為今年下半年主要成長動能。

隨著屏南二廠正式加入營運，該公司的屏南三廠與屏科廠同步啟動建廠，公司高值化產品布局正全面加速。首先，屏南三廠剛於日前動土，該投資案預計整體投資金額約10億至11億元，將產品線延伸到鎢金屬下游領域，產品包括有鎢酸鈉、仲鎢酸銨 (APT)、氧化鎢 (YTO、BTO)。

其次，該公司並將赴屏東科技產業園區建置新廠；去年11月向產業園區管理局以年租金近4,000萬元承租6,950坪土地，並向原有租地廠商磁科以2.4億元購得占地2,526.37坪的原有廠房，將進行鎢粉及碳化鎢等產品產線安裝。

兩個新廠預計2027年底將完成氧化鎢、鎢粉、碳化鎢等高階鎢製品的試產，並於2028年進入量產。屆時，公司將具備從鎢資源回收到高端合金材料的完整製程能力，產品價值與產能將同步提升，進一步推動營運成長動能。