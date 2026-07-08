快訊

戶政人員每天打大魔王？急診醫待30分鐘快抓狂：真正的地獄

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

強颱巴威逼近 五月天大巨蛋唱不唱？相信音樂說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

南寶營收／6月20.93億元 與第2季、上半年齊創同期新高 客戶積極備貨

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南寶（4766）8日公布6月合併營收20.93億元、年增12.8%，創同期新高；上半年124.19億元，年增9.3%。第2季營收65.83億元，年增13.4%。6月、第2季、上半年，均寫同期新高。

南寶表示，受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，加上部分產品價格已因成本上升而逐步調整，加上持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成，帶動6月營收表現。

南寶布局半導體特化領域，相關進度亦持續順利推進，已開始向合資公司新寳紘科技出貨，並貢獻營收；隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升。

南寶表示，面對全球政經情勢變化等不確定性，在鞋材業務持續積極爭取更多訂單份額，以及持續開發新產品與應用下，仍目標今年營收再創新高。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。南寶指出，面對外部挑戰，將持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，然受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，持續觀察訂單狀況。

南寶指出，持續看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率穩步提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，目標維持持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。

營收

延伸閱讀

十銓6月營收30.18億元 歷年同期及上半年營收同創新高

廣達月季營收雙雙創新高 法人：Vera Rubin 出貨有望帶動全年業績攻頂

中美晶上半年營收405億 歷年同期次高 環球晶Q2營收明顯回溫

相關新聞

冠星營收／第2季23.3億元、年增21.6%創新高 有望切入日本品牌

紡織廠冠星-KY（4439）董事長林錦茂8日表示，隨著既有核心客戶訂單持續放量、國際客戶滲透率提升，看好第3季營運續增，全年獲利可望回到正常水準，延續營運復甦動能。此外，公司積極推動垂直整合布局，未來有望切入日系品牌供應鏈，擴大客戶版圖並朝一站式服務目標邁進。

南寶營收／6月20.93億元 與第2季、上半年齊創同期新高 客戶積極備貨

南寶（4766）8日公布6月合併營收20.93億元、年增12.8%，創同期新高；上半年124.19億元，年增9.3%。第2季營收65.83億元，年增13.4%。6月、第2季、上半年，均寫同期新高。

日勝生營收／6月11.6億元、年增141％ 水資源事業、建案交屋挹注

日勝生（2547）8日公告，6月營收11.63億元，年增141.99%；累計今年上半年營收38.68億元，年增43.61%。日勝生表示，6月營收大幅成長主要是水資源事業以及三芝「不老莊園」交屋推升營收。

巧新營收／6月7.49億元創單月新高 第2季與上半年營運表現穩健成長

巧新科技（1563）6月合併營收7.49億元，較去年同期成長21.46％；在6月營收明顯成長帶動下，2026年第2季合併營收達新台幣19.80億元、年增15.45％，累計2026年上半年合併營收達新台幣38.52億元、年增6.02％。公司表示，6月單月營收創歷史新高，第2季及上半年營收亦維持穩健成長，顯示主要客戶需求、產品出貨與營運節奏均逐步回到正常軌道。

麗豐營收／6月3.5億元 月增22％、年增22％ 招商效益逐步挹注

麗豐-KY（4137）8日公告6月合併營收3.5億元，月增22％、年增22％，受惠6月中舉辦的2026新品發布暨全球招商戰略大會所帶來的新品上市、品牌聲量提升及招商推進效益逐步發酵，加上主營品牌「克麗緹娜」持續深化門店數位化管理及營運體質優化，帶動整體營運動能穩健回升。

廣越營收／6月20.2億元創近9個月新高 第2季51.6億元創同期新高

廣越（4438）8日公告6月合併營收20.25億元，較去年同期成長7.15%，為近9個月新高，第2季營收51.67億元，年增7.5%，創同期新高；累計上半年合併營收79.40億元，較去年同期成長5.13%，亦創歷史同期新高，顯示整體營運規模持續維持穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。