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日勝生營收／6月11.6億元、年增141％ 水資源事業、建案交屋挹注
日勝生（2547）8日公告，6月營收11.63億元，年增141.99%；累計今年上半年營收38.68億元，年增43.61%。日勝生表示，6月營收大幅成長主要是水資源事業以及三芝「不老莊園」交屋推升營收。
水資源與循環經濟布局方面，日勝生旗下寶鼎再生水今年4月正式啟用「桃園北區再生水中心」，為北台灣首座AI智慧化再生水示範廠。目前日勝生累計於桃園水務建設投資已超過175億元，用戶接管突破17萬戶，下水道管網超過170公里。
日勝生示，未來桃園北區再生水系統完工後，每日供水量將達11萬CMD，成為北台灣最大再生水廠，將支援科技與產業園區穩定供水需求。
營建事業方面，日勝生近年積極切入高齡健康與康養住宅市場，「三芝日初不老莊園」今年陸續完工交屋認列。
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