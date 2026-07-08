日勝生營收／6月11.6億元、年增141％ 水資源事業、建案交屋挹注

麗豐-KY（4137）8日公告6月合併營收3.5億元，月增22％、年增22％，受惠6月中舉辦的2026新品發布暨全球招商戰略大會所帶來的新品上市、品牌聲量提升及招商推進效益逐步發酵，加上主營品牌「克麗緹娜」持續深化門店數位化管理及營運體質優化，帶動整體營運動能穩健回升。

2026-07-08 18:32