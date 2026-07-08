巧新營收／6月7.49億元創單月新高 第2季與上半年營運表現穩健成長

巧新科技（1563）6月合併營收7.49億元，較去年同期成長21.46％；在6月營收明顯成長帶動下，2026年第2季合併營收達新台幣19.80億元、年增15.45％，累計2026年上半年合併營收達新台幣38.52億元、年增6.02％。公司表示，6月單月營收創歷史新高，第2季及上半年營收亦維持穩健成長，顯示主要客戶需求、產品出貨與營運節奏均逐步回到正常軌道。

巧新表示，6月營收創新高主要受惠於再生鋁銷售提升，以及歐美超跑、豪華汽車等主要品牌客戶輪圈拉貨需求提高。隨著客戶端庫存調整告一段落、整車廠生產排程逐步穩定，加上高階車款與性能車款對鍛造鋁合金輪圈的配置需求維持高檔，帶動公司6月輪圈出貨動能優於前期。

除既有車用業務外，巧新近年亦持續拓展材料與製程技術於其他高階應用市場的延伸機會。目前半導體前段設備零件耗材正與國際半導體材料大廠進行最終階段的認證程序，相關進度將依客戶認證時程、技術驗證結果及量產導入規劃審慎推進。