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麗豐營收／6月3.5億元 月增22％、年增22％ 招商效益逐步挹注

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）8日公告6月合併營收3.5億元，月增22％、年增22％，受惠6月中舉辦的2026新品發布暨全球招商戰略大會所帶來的新品上市、品牌聲量提升及招商推進效益逐步發酵，加上主營品牌「克麗緹娜」持續深化門店數位化管理及營運體質優化，帶動整體營運動能穩健回升。

麗豐累計2026年上半年合併營收19億元，年增8.6％，展現美容連鎖加盟品牌龍頭強勁的營運動能與抗周期韌性。

麗豐表示，6月份繳出月增、年增的漂亮成績單，關鍵在於6月中旬舉辦的新品發布暨全球招商會取得良好成果的添翼。麗豐集團透過「線上大流量串接、線下落地精準招商」雙軌策略，一舉吸引超過上千家海內外加盟主與通路商熱烈參與。受惠於現場買氣與加盟店意願增加，以及新品上市與品牌聲量效益堆疊發酵，成為此次推升麗豐 6月營收繳出月增、年增雙成長的關鍵。

麗豐指出，主營品牌「克麗緹娜」瞄準全球大健康趨勢，啟動「內調外養」黃金產品矩陣。近期重磅推出包括「刺梨白番茄雙艙飲」、「多重肽白樺精萃膠原飲」兩款口服美容新品，搭配院線級專業護膚新品「酶力拋光套組」與「琉光美肌複合酸療程」，成功驅動加盟店由傳統護膚美容服務邁向整合型健康管理模式，不僅優化單店消費結構，更順勢推升單店平均客單價及會員回購率，全面強化集團未來營運之體質。

在通路擴張方面，麗豐展現連鎖美容加盟通路龍頭品牌的氣勢，第九度蟬聯中國連鎖經營協會（CCFA）《生活服務業連鎖百強》美容美體類榜首，亦獲頒2026芭莎藝術年度美學盛典「最佳品牌獎」。集團藉由成熟的品牌基礎與標準化加盟體系，日前已正式啟動海外加盟布局，強勢揮軍港澳台及東南亞，全面落實「新店拓展、既有門店裂變、海外加盟」三大成長戰略，將既有龐大通路的防守護城河，轉化為攻占全球版圖的成長推進器。

不僅如此，麗豐走在科技美業浪潮尖端，積極推進AI智慧門店升級工程，以人工智慧、大資料、數位化協同技術為核心，重構美業服務流程、門店運營模式與使用者消費體驗，破解傳統美業門店獲客難、服務標準化弱、運營效率低、管理流程長等行業痛點，助力實體美業從傳統人工經營向智慧化、精細化、高效化新型態轉型升級，打造全面AI賦能體系，讓智慧技術在以下三個面向深度紮根數位化經營的每一個環節：

一，使用者服務端：打破傳統人工服務局限，實現AI智慧諮詢、膚質智慧檢測、個性化方案定制等三大智慧服務模組。

二，門店運營端：AI技術實現門店日常經營的智慧化高效管控，針對門店客流、到店時段、消費偏好、熱門專案等資料進行即時採集、智慧分析，自動生成經營資料報表，為門店精準備貨、人員排班、專案調整提供數據支撐，告別人工統計的繁瑣與誤差。

三，在總部管理端，借助飛書AI數位化平臺，建構了總部及門店高效聯動的智慧管理循環。

展望2026年下半年，麗豐營運策略清晰，集團未來將緊扣「年輕化、智能化、國際化」三大核心主軸。隨著下半年「海外加盟」與「AI店務」雙引擎全面開出，將有望助力「存量門店增收、新增加盟擴張、海外市場突破」的三重業績成長動能。集團有信心在穩固的通路價值與全新產品力的雙軌驅動下，將整體的經營規模與獲利水準再次推向歷史新高峰，再寫營運新頁，持續為全體股東與加盟夥伴創造最大價值。

營收 麗豐

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