廣越營收／6月20.2億元創近9個月新高 第2季51.6億元創同期新高

廣越（4438）8日公告6月合併營收20.25億元，較去年同期成長7.15%，為近9個月新高，第2季營收51.67億元，年增7.5%，創同期新高；累計上半年合併營收79.40億元，較去年同期成長5.13%，亦創歷史同期新高，顯示整體營運規模持續維持穩健成長。

廣越表示，6月營收重返年增，主要反映品牌客戶整體訂單與旺季出貨動能逐步升溫。隨第2季至第3季進入主要出貨旺季，公司將持續掌握出貨節奏，並透過高端機能服飾製造能力、跨區域產能調度及穩定交付品質，深化與國際品牌客戶的長期合作關係。

展望後市，廣越表示，雖市場對終端消費動能與品牌客戶拉貨節奏仍抱持審慎看法；惟仍存在一定程度的庫存回補需求。另一方面，在美國關稅政策變化後，品牌客戶對供應商的評選標準已不再僅以成本為單一考量，而是更加重視供應鏈韌性、交付穩定性、多產地配置能力、品質控管及長期合作可靠度。

廣越長期布局越南、中國大陸、羅馬尼亞及約旦等生產基地，具備跨區域產能配置與彈性交付能力。公司表示，在全球供應鏈重新評估產地配置與風險分散的趨勢下，多產地布局與高端機能服飾製造能力，將有助於強化在國際品牌供應鏈中的策略地位，並支撐中長期營運韌性與成長動能。