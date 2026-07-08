快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

台電強韌電網、銅價高漲助攻 線纜廠華榮、億泰6月營收雙位數成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

線纜廠華榮（1608）、億泰（1616）8日公告營收，華榮6月營收11.02億元，年增13.35%；累計今年上半年營收67.17億元，年增15.81%。億泰6月營收5.72億元，年增32.05%；累計今年上半年營收27.89億元，年增9.85%。

華榮、億泰持續受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單滿檔，其中近期台電釋出193億元161kV電纜訂單中，華榮也拿下約10億元的訂單量。

在AI產業發展、基礎建設發展下，用電需求持續攀升，市場預期，接下來台電也將釋出345kV超高壓電纜訂單，而國內上市櫃線纜中，僅大亞、大東電、合機及華榮具備345kV超高壓線纜生產能力，在奪單上具有相對優勢。

另一方面，今年以來銅價維持高檔，也有助於線纜廠營運表現。線纜廠表示，近年全球各國積極發展基礎建設計畫，帶旺銅相關應用市場發展，而銅價上漲對毛利表現通常有正向幫助。

華榮表示，超高壓電力電纜上，將加速345kV高壓器材第二供應商認證，爭取年度新標案增加工程施工費用；低壓電力電纜上，製造設備陸續電控更新，提升技術及生產效益，擴大半導體相關建廠用線；橡膠電纜方面，華榮表示，工廠已完成更新橡膠押出機。

台電 營收

延伸閱讀

網通6月營收衝新高 中磊漲半根、智邦不漲反跌

美光大賺 帶旺記憶體股

相關新聞

冠星營收／第2季23.3億元、年增21.6%創新高 有望切入日本品牌

紡織廠冠星-KY（4439）董事長林錦茂8日表示，隨著既有核心客戶訂單持續放量、國際客戶滲透率提升，看好第3季營運續增，全年獲利可望回到正常水準，延續營運復甦動能。此外，公司積極推動垂直整合布局，未來有望切入日系品牌供應鏈，擴大客戶版圖並朝一站式服務目標邁進。

巧新營收／6月7.49億元創單月新高 第2季與上半年營運表現穩健成長

巧新科技（1563）6月合併營收7.49億元，較去年同期成長21.46％；在6月營收明顯成長帶動下，2026年第2季合併營收達新台幣19.80億元、年增15.45％，累計2026年上半年合併營收達新台幣38.52億元、年增6.02％。公司表示，6月單月營收創歷史新高，第2季及上半年營收亦維持穩健成長，顯示主要客戶需求、產品出貨與營運節奏均逐步回到正常軌道。

麗豐營收／6月3.5億元 月增22％、年增22％ 招商效益逐步挹注

麗豐-KY（4137）8日公告6月合併營收3.5億元，月增22％、年增22％，受惠6月中舉辦的2026新品發布暨全球招商戰略大會所帶來的新品上市、品牌聲量提升及招商推進效益逐步發酵，加上主營品牌「克麗緹娜」持續深化門店數位化管理及營運體質優化，帶動整體營運動能穩健回升。

廣越營收／6月20.2億元創近9個月新高 第2季51.6億元創同期新高

廣越（4438）8日公告6月合併營收20.25億元，較去年同期成長7.15%，為近9個月新高，第2季營收51.67億元，年增7.5%，創同期新高；累計上半年合併營收79.40億元，較去年同期成長5.13%，亦創歷史同期新高，顯示整體營運規模持續維持穩健成長。

台電強韌電網、銅價高漲助攻 線纜廠華榮、億泰6月營收雙位數成長

線纜廠華榮（1608）、億泰（1616）8日公告營收，華榮6月營收11.02億元，年增13.35%；累計今年上半年營收67.17億元，年增15.81%。億泰6月營收5.72億元，年增32.05%；累計今年上半年營收27.89億元，年增9.85%。

萬海營收／6月161億元、年增逾三成 上半年765億元

萬海航運（2615）8日公告2026年6月合併營收為新台幣161.66億元，月增17.11%，年增32.70%；上半年累計營收765.41億元，年增6.39%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。