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鼎基營收／6月3.24億元、第2季9.3億元同締新猷 上半年16.57億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

TPU膜領導廠鼎基（6585）8日公告6月合併營收3.24億元，月增16.1%、年增91.4%；第2季合併營收較去年同期跳增逾五成，衝上9.3億元，6月與單季營收雙雙改寫新高；累計上半年營收16.57億元，逼近2024年同期歷史高峰水準。

鼎基表示，回顧6月營運表現，主要成長動能來自醫療領域，除客戶需求持續穩健外，部分貨櫃出貨時程遞延至本月認列；此外，汽車領域客戶出貨量較上月增加，電子則持續受惠於消費性品牌客戶新機備貨需求，帶動整體營收表現。

上半年方面，去年同期受關稅政策影響，客戶對下單轉為保守，拉貨節奏亦有所調整，使比較基期相對偏低；今年隨著客戶恢復出貨動能、訂單量回升，推升第2季營運顯著成長，上半年營收亦繳出年增雙位數表現。

鼎基企業定位已由TPU薄膜製造商、高附加價值產品夥伴，正式邁入「先進複合材料平台」新階段。此一轉型不僅代表產品線持續升級，更象徵營運模式由材料供應走向技術平台，透過材料科學整合、製程技術、跨材料應用及客戶共同開發能力，建立從材料設計到應用導入的一站式服務能力。

總經理林庚賢指出，先進複合材料平台的發展核心價值，在於藉由不同技術模組相互串聯，快速回應各產業對高性能材料的需求，同時提升產品開發效率與客戶合作深度。未來公司將持續以平台策略推動技術創新，擴大高附加價值產品布局，提供國際競爭力的先進複合材料解決方案。

鼎基 營收

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