彰銀獲利／6月稅後盈餘22億元 上半年達113億元改寫歷史新高

彰銀（2801）8日公布今年6月份獲利，受惠股息入帳挹注與三大核心業務穩健獲利帶動，合併稅後純益22.04億元，月增11.8%、年增13.7%。彰銀今年上半年獲利表現穩健成長，累計前六個月稅後純益達113.14億元，年增23.9%，每股盈餘（EPS）0.94元，另累計稅前EPS已達1.09元，創最佳上半年紀錄，展現豐碩營運成果。

在獲利表現亮眼之餘，彰銀同步深化永續金融布局，積極推動數位轉型與減碳行動，落實ESG理念。自今年7月1日至12月31日推出「e起傳愛無紙境 電子帳單優惠來」活動，將綠色金融實踐延伸至公益關懷層面，體現企業獲利與社會責任並重的核心價值。

活動期間，卡友申辦電子帳單並完成一筆一般消費，且於12月31日前未取消帳單設定，即可獲得50元刷卡金回饋。同時，彰銀擴大企業社會責任實踐，將環保永續與社會關懷緊密結合，每新增一位電子帳單用戶，即捐出12元予喜憨兒社會福利基金會，支持憨兒照顧與職業訓練，讓每一次無紙化選擇都能轉化為守護弱勢族群的具體力量。

彰銀表示，電子帳單是金融業落實減碳最直接有效的方式之一，不僅能大幅減少郵寄過程中的碳排放及紙張消耗，更能提升卡友個人帳務隱私與管理的便利性，促進金融服務數位化轉型，讓數位金融更貼近民眾日常生活。本次活動特別鎖定尚未申辦電子帳單的既有卡友，以及今年新申辦信用卡之卡友提供專屬回饋，希望藉此加速無紙化普及，凝聚更多卡友共同響應綠色消費。

展望未來，彰銀將持續秉持「安定、穩健、高效、創新」的精神，推出更多兼具數位便利與環境友善的金融服務，攜手卡友邁向綠色、永續且更具溫度的未來。