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永豐金獲利／上半年淨賺245億元 EPS 達1.69元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金控（2890）公布2026年6月自結獲利，受惠旗下銀行及證券業務穩健貢獻，6月稅後純益42.59億元，累計今年前6月稅後純益245.5億元，每股稅後純益（EPS）1.69元，整體獲利維持穩健表現。

子公司方面，永豐銀行6月稅後純益23.63億元，累計前6月稅後純益135.24億元，EPS為1.22元，持續扮演金控獲利主力。法人指出，在利息淨收益維持穩定、財富管理及手續費收入挹注下，銀行業務仍是永豐金獲利的重要支柱。

今年甫納入集團版圖的京城銀行，6月稅後純益9.24億元，累計前6月稅後純益37.56億元，每股稅後純益3.38元，展現穩定獲利能力。隨著後續整併效益逐步發酵，市場也關注京城銀行未來對永豐金整體獲利及南台灣市場布局的貢獻。

永豐金證券則受惠台股成交量及財富管理業務表現，6月稅後純益11.04億元，累計前6月稅後純益73.48億元，EPS達4.35元，獲利表現亮眼，持續為金控提供重要收益來源。

金管會 7 月 7 日核准永豐銀行合併京城銀行，合併後總資產將達 3.19 兆元，189 家分行躍居本國銀行第 2。合併基準日暫定明年 1 月 1 日。

永豐金 永豐 EPS

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