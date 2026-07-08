化工股雙鍵下半年電子材料看旺 積極耕耘COC材料 盤中大漲逾9%

長榮航8日除息現金股利2元，但陷入貼息窘境，盤中最高僅上漲至41.95元，未能回到昨日收盤價42.4元。不過長榮航空總經理孫嘉明持續看好貨運市場，孫嘉明指出，航空貨運市場急單需求明顯增溫，急單價「沒有最高、只有更高」，7月起每公斤新台幣300元成新常態。

2026-07-08 11:18