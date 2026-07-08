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化工股雙鍵下半年電子材料看旺 積極耕耘COC材料 盤中大漲逾9%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

化工股雙鍵（4764）日前表示，旗下應用於高階CCL板材的5G／6G關鍵樹脂材料，已打入大廠供應鏈，出貨動能持續增溫，下半年持續看好電子材料產品表現。上半年獲利成長動能強勁，雙鍵8日盤中股價大漲逾9%，成交量4,500餘張，漲勢領先化工族群。

雙鍵5月自結獲利數字，單月稅後純益4,200萬元，年增451%，每股純益（EPS）0.49元。加計4月、第1季獲利數字，雙鍵今年前五月EPS達1.94元，上半年獲利表現，明顯較去年同期大幅進步。

雙鍵日前於股東會中表示，電子材料成長穩定；光穩定劑銷售狀況也改善；待下半年產能調整完畢，電子材料產能可望進一步放大。

雙鍵也指出，未來除持續開發5G／6G材料外，也將耕耘COC電子材料、阻燃電子材料及其他電子材料。

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