台塑四寶除息秀亮麗收尾 南亞開盤秒填息直攻漲停

南亞（1303）8日除息，每股配發現金股利0.8元，除息參考價165.5元。開盤後股價即一路大漲，上演秒填息，並以182元直奔漲停，成交量95,014張，為台塑四寶除息秀，劃下亮麗句點。

南亞上半年市值正式突破兆元大關，受AI需求帶動，電子材料成長強勁，更有南亞科、南電兩金雞助力營運。南亞日前表示，2026年在電子相關產業全力發展的加持下，第1季的獲利已一舉超越前三年總和，並預期第2季應可大幅增加，今年將是亮麗的一年。

南亞5月自結稅前盈餘37.53億元，年增672.79%；稅後純益26.45億元，年增610.43%，每股純益（EPS）0.33元，成長亮麗。台塑四寶將於9日公布第2季業績說明暨營運展望，市場期待南亞第2季營運表現。