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AI貨運拉貨強、暑假旺季到來 長榮航卻陷貼息

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

長榮航8日除息現金股利2元，但陷入貼息窘境，盤中最高僅上漲至41.95元，未能回到昨日收盤價42.4元。不過長榮航空總經理孫嘉明持續看好貨運市場，孫嘉明指出，航空貨運市場急單需求明顯增溫，急單價「沒有最高、只有更高」，7月起每公斤新台幣300元成新常態。

全球AI伺服器需求持續暢旺，不少客戶搶訂包機、包艙，相關需求一路看到今年底，價格也維持高檔。孫嘉明分析，電子客戶搶出貨，AI伺服器已成為推升航空貨運市場的「新嬌客」，占航空高科技貨源約四至五成，隨下半年傳統出貨旺季到來，航空貨運價格預料只會由每公斤300元往上走。

除AI伺服器外，無人機等新興應用產品出貨同步增加，使得航空物流市場重返榮景。為因應市場需求，長榮航空預計今年底啟動777客機改裝貨機計畫，最快明年貨機可增加至十架，未來並逐步將貨機規模提升至12架。

就各區域市場概況，目前北美仍是長榮航空獲利能力最高的市場，北美客運營收占整體客運約四成，貨運營收更有七成來自北美市場。

孫嘉明指出，美國投資與商務需求持續擴張，加上東南亞航空公司布局北美市場速度相對緩慢，中國大陸航空公司對美增班也有限，使台灣航空業者迎來新的轉機商機。

長榮航先前股價已率先發動上漲一波，近日股價走跌，今除息2元，參考價40.4元，但開盤以低於參考價的40元開出，最高來到41.95元，隨後一度走跌至39.2元，暫時陷入貼息。

長榮航 伺服器 營收

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