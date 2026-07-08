保瑞營收／6月23億元、月增8.67%、年增39.22% 單月營收改寫歷史新高

保瑞（6472）8日公告6月合併營收達22.9億元，月增8.67%、年增39.22%，單月營收改寫歷史新高；累計今年上半年合併營收98.9億元，年減幅度已收斂至1.14%，公司預期下半年即可翻正、重返年增軌道。

保瑞表示，6月營收再創新猷，主要來自全球銷售業務Upsher-Smith（USL）重拾成長曲線，加上CDMO業務業績持穩，雙引擎同步發威。全球銷售業務方面，USL歷經上半年產品組合重塑後，旗艦學名藥DLS市占率守穩、拉貨動能回歸常態，專科用藥Vigabatrin產品線貢獻穩定增長，其中VIGAFYDE不重複患者數與新病患數持續攀升，搭配2026年多款新品陸續進入上市準備，帶動整體銷售業務重返成長；CDMO業務則受惠北美與台灣廠區出貨節奏穩健，維持健康的營運水位。

展望7月，保瑞表示，已完成生物製劑CDMO廠區美國馬里蘭州Rockville廠交割，進入併表作業。該廠為保瑞日前以總對價1.225億美元自美國上市公司MacroGenics收購之大分子製劑廠，配備五座2,000公升與兩座500公升一次性生物反應槽，並已有量產中之單株抗體訂單，可立即為CDMO事業注入新動能。

保瑞指出，隨著Rockville廠加入集團CDMO網絡，保瑞的營收組成將於2026年更加多元而穩固，涵蓋小分子口服製劑、無菌針劑、眼科製劑到大分子生物製劑的完整劑型光譜，彰顯「單一團隊、整合式CDMO解決方案」的價值，同時有效降低對旗艦型產品的依賴，強化整體營運韌性。加上泰福（6541）聖地牙哥廠擴建產能陸續到位、馬里蘭無菌針劑廠擴充工程按計畫推進，集團大、小分子雙平台布局漸趨完整。