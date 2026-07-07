百和營收／製鞋產業回溫 6月12.56億元 年月雙增

鞋材大廠台灣百和（9938）7日公布6月合併營收12.56億元，月增3.5%、年增21.2%，回到年月雙增走勢；累計上半年合併營收78.42億元、年增0.03%，亦回到正成長軌道，顯示製鞋產業有回溫跡象。

集團另一家百和興業6月合併營收6.03億元，月減2%、年增16.6%；累計上半年合併營收38.05億元、年增2.5%。

法人指出，運動休閒產業需求回暖，特別是HOKA、ASICS等高成長品牌的訂單貢獻強勁，成為公司主要的營收引擎。另外，世界盃足球賽帶動的運動鞋材需求已成為開春後的營運利多，國際品牌客戶的備貨需求顯著拉動訂單回流。

百和近幾年積極拓展非鞋類/成衣市場，跨足醫療復健、軍工抗彈板、3C電子配件（如Garmin、Apple錶帶）及外骨骼機器人領域，藉此優化產品組合。

至於全球化產能布局也持續推進，其中印尼廠四期廠房已完工，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，預計投產後產能提升約25%。越南廠二期廠房預計於2026年放量，產能有望增加50%以上，是集團主要的成長重心。台灣方面，彰化和美總部染整廠擴充後已投產，產能預計增加50%。

今年資本支出預估約28億元，主要用於越南廠房的新建與機具購置，顯示公司對擴產與競爭力的投入依然積極。

針對地緣政治與原物料，百和不諱言，全球地緣政治風險可能導致石化原料供應不穩定或價格波動，公司目前採取備妥2至3個月安全庫存，以及將庫存材料轉化為環保產品的策略來應對。

法人表示，儘管部分新興品牌成長迅速，但主要客戶如Adidas、New Balance等的訂單表現仍有起伏，市場需求變動直接影響營收節奏，但整體評估，下半年營運表現有望優於上半年。

展望未來，百和對2026年整體營運展望持樂觀態度，認為最壞情況已過。市場普遍期待隨著印尼與越南新產能的產出，以及運動品牌拉貨動能的持續，獲利能力可望進一步提升。