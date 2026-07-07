聽新聞
0:00 / 0:00

百和營收／製鞋產業回溫 6月12.56億元 年月雙增

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

鞋材大廠台灣百和（9938）7日公布6月合併營收12.56億元，月增3.5%、年增21.2%，回到年月雙增走勢；累計上半年合併營收78.42億元、年增0.03%，亦回到正成長軌道，顯示製鞋產業有回溫跡象。

集團另一家百和興業6月合併營收6.03億元，月減2%、年增16.6%；累計上半年合併營收38.05億元、年增2.5%。

法人指出，運動休閒產業需求回暖，特別是HOKA、ASICS等高成長品牌的訂單貢獻強勁，成為公司主要的營收引擎。另外，世界盃足球賽帶動的運動鞋材需求已成為開春後的營運利多，國際品牌客戶的備貨需求顯著拉動訂單回流。

百和近幾年積極拓展非鞋類/成衣市場，跨足醫療復健、軍工抗彈板、3C電子配件（如Garmin、Apple錶帶）及外骨骼機器人領域，藉此優化產品組合。

至於全球化產能布局也持續推進，其中印尼廠四期廠房已完工，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，預計投產後產能提升約25%。越南廠二期廠房預計於2026年放量，產能有望增加50%以上，是集團主要的成長重心。台灣方面，彰化和美總部染整廠擴充後已投產，產能預計增加50%。

今年資本支出預估約28億元，主要用於越南廠房的新建與機具購置，顯示公司對擴產與競爭力的投入依然積極。

針對地緣政治與原物料，百和不諱言，全球地緣政治風險可能導致石化原料供應不穩定或價格波動，公司目前採取備妥2至3個月安全庫存，以及將庫存材料轉化為環保產品的策略來應對。

法人表示，儘管部分新興品牌成長迅速，但主要客戶如Adidas、New Balance等的訂單表現仍有起伏，市場需求變動直接影響營收節奏，但整體評估，下半年營運表現有望優於上半年。

展望未來，百和對2026年整體營運展望持樂觀態度，認為最壞情況已過。市場普遍期待隨著印尼與越南新產能的產出，以及運動品牌拉貨動能的持續，獲利能力可望進一步提升。

百和 營收

延伸閱讀

鮮活果汁營收／6月5.7億元、年增52.2％創同期新高 上半年26.4億元

十銓6月營收30.18億元 歷年同期及上半年營收同創新高

儒鴻6月營收亮眼點火 股價大漲逾4%、填息率衝六成

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI帶動下半年營運逐步升溫

相關新聞

百和營收／製鞋產業回溫 6月12.56億元 年月雙增

鞋材大廠台灣百和（9938）7日公布6月合併營收12.56億元，月增3.5%、年增21.2%，回到年月雙增走勢；累計上半年合併營收78.42億元、年增0.03%，亦回到正成長軌道，顯示製鞋產業有回溫跡象。

東元營收／第2季165億元、季增16.8% 創近19年單季新高

東元（1504）7日公告6月合併營收52.77億元，月減7.18%，年增0.14%；受惠強韌電網與全球AI資料中心基建需求拉貨，第2季合併營收165.89億元，季增16.84%、年增7.95%，單季營收創下2007年第4季以來新高紀錄，累計上半年合併營收307.87億元，年增5.92%。

雷虎營收／6月創高 美國國防部無人機訂單開始出貨

無人機大廠雷虎（8033）科技7日公布6月合併營收2.26億元，月增93.1%、年增19.6%，單月營收改寫歷史新高紀錄，主要受惠於美國國防部無人機優勢計畫訂單開始出貨；累計上半年合併營收8.27億元、年增9.6%，創同期新高。

華新營收／6月167億元、年增29.3% 上半年907億元

華新（1605）7日公告，6月營收167.19億元，年增29.34%，累計今年前六月營收907.67億元，年減0.44%。

長榮營收／6月391億元 月增12.9%、年大增三成 運價走揚

長榮海運（2603）7日公告6月份合併營收，6月份因關稅政策不確定性、全球塞港加劇等因素，國際海運市場運價走揚。本公司單月合併營收391.41億元，較上月增加44.85億元 (增幅12.94%)，相較去年同期則增加90.34億元 (增幅30.01%)；本年累計合併營收為1,916.68億元，較去年同期減少47.86億元(減幅2.44%)。

雄獅營收／第2季83.3億元、年增6.2%創單季次高 上半年創同期新高

雄獅（2731）7日公告6月合併營收27.58億元，年減0.46%；累計第2季合併營收83.31億元，年增6.2%，不僅創下歷年同期次高，亦寫下單季營收歷史次高紀錄，僅次於2018年第2季的83.90億元。累計上半年合併營收164.6億元，年增9.79%，創歷年同期新高，顯示旅遊市場需求維持穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。