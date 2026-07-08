元大金今年來股價漲贏大盤

元大金控（2885）股價持續改寫歷史新高，昨（7）日盤中一度衝上71.9元，不僅首度站上「7」字頭，更與中信金（2891）盤中72.2元高點僅有些微差距，引發市場高度關注。隨著股價逼近金控龍頭級水準，也讓不少長期持有元大金股票的小股東大感振奮，市場普遍看好元大金未來成長動能。

元大金昨日以68.9元作收，上漲1.4元，漲幅2%。今年以來，台股大盤上漲57%，元大金上漲77%，表現超越大盤，並推升元大金市值達9,305億元，再創新高。

法人分析，元大金近年股價屢創新高，反映市場對其經營策略及獲利能力的高度肯定。其中，今年3月董事會通過以股份轉換方式併購元大投信，將其納為100%持股子公司，不僅獲雙方股東會逾九成贊成票支持，也進一步強化資產管理版圖，提升集團整體競爭力。

元大金多年來深耕資本市場，已建立完整金融生態系，旗下擁有元大證券、元大銀行兩大通路，以及元大人壽、元大投信兩大產品研發平台，形成涵蓋證券、銀行、保險及資產管理的多元布局。透過產品整合與交叉銷售，不僅提升客戶黏著度，也持續擴大獲客能力，建立良性成長循環。

獲利表現更成為推升股價的重要支撐。元大金今年前五月累計稅後純益達290.6億元，年增率高達200.1%，每股稅後純益（EPS）達2.18元，繳出亮眼成績單。受惠於台股成交量持續活絡，旗下元大證券經紀業務手續費收入大幅成長，帶動集團整體獲利同步攀升。