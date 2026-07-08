榮科6月EPS 0.13元

PCB上游銅箔材料商榮科（4989）昨（7）日公布6月自結每股稅後純益（EPS）0.13元，追平首季水準。

榮科自結6月歸屬母公司淨利1,830萬元，年增1.17倍。

榮科日前已公告現增3.5萬張定價60元，相較昨天收盤99.9元，價差達39.9元。

榮科先前法說會提到，持續高階HVLP銅箔開發與應用，其中，HVLP3與HVLP4測試送樣，HVLP5在開發中，HVLP3與HVLP4終端應用為AI PC& server（Next Generation），至於HVLP5則為Niche。

其他產品部分，榮科表示，HVLP2以及以下VLP通過認證與部分測試送樣，終端瞄準AI PC & server以及RFID應用。此外，RTF銅箔開發與應用RTF3通過第一階段客戶認證為HPC Server應用，RTF2以下產品通過認證與客戶逐步放量應用於低軌衛星、智慧手機以及HDI用板等客戶產品。