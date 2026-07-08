長榮6月營收 年增30%

長榮海運（2603）昨（7）日公告6月營收，受惠運價持續上漲，帶動營收表現，呈現年月雙增。主因關稅政策不確定性、全球塞港加劇等因素，國際海運市場運價走揚，推升單月營收達391.4億元，月增12.94%、年增30.01%；累計上半年營收1,916.68億元，年減2.44%。

近期來上海集裝箱出口(SCFI)運價指數已連十漲，物流業者分析，中東局勢仍充滿不確定性，船公司短期內重返紅海的意願不高，「缺船、缺櫃、缺艙位」的結構性問題仍未改善，加上第3季傳統旺季正式啟動，預料運價仍將維持高檔，貨櫃航運市場景氣可望一路延續至旺季高峰，貨櫃業第3季營運續旺可期。

業內指出，6月半導體、AI伺服器及高科技供應鏈出貨動能依然強勁，帶動亞洲整體貨量成長，以台灣表現尤為突出。海運方面，美國進口需求持續強勁，加上航商持續透過運力管理（Capacity Management）及空白航班調節市場供給，有助支撐跨太平洋航線運價維持相對穩定。

中東情勢方面雖在美伊達成臨時停火協議後，荷莫茲海峽已恢復免收通行費，短期燃油供應風險有所緩解。但由於停火協議仍存在不確定性，包括中東局勢發展、船舶保險成本、安全附加費及整體運輸成本等仍可能受到影響；加上東南亞進入季風季節，物流作業仍面臨一定程度干擾，市場波動預期將持續。

貨攬業者指出，自4月以來美國進口貨量持續高於市場預期，加上航商持續透過空白航班及運力管理策略維持市場供需平衡，使跨太平洋航線運力維持緊張，並支撐海運運價。短期市場需求仍具支撐，惟後續市場仍須持續關注全球需求變化、航商運力管理策略。