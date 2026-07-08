雷虎績優 出貨美國防部

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（7）日公布6月合併營收2.26億元，月增93.1%、年增19.6%，單月營收寫下歷史新高紀錄，主要受惠於美國國防部無人機優勢計畫訂單開始出貨；累計上半年合併營收8.27億元、年增9.6%，創同期新高。

雷虎科技積極推動無人機全球布局，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作的廠商接獲1,520架訂單，總金額760萬美元，目前已進入生產出貨階段，陸續貢獻營收。

後續第二輪標案將在8月登場，雷虎也已經提出申請。對此，雷虎正積極推動嘉義大埔美園區建廠計畫，目前已經完成結構體工程，配合現金增資計畫順利推動，將隨即展開裝機作業，未來將作為國內外無人機、無人艇合作計畫的組裝生產基地。