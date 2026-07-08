玻陶大廠和成（1810）布局軍工有成，公司研發複合材料事業，不僅切入國防領域的防彈裝甲車，現更卡位無人載具領域；和成表示，目前配合客戶設計開發無人機、無人艇外殼材料，主要客戶包括漢翔、雷虎等無人機國家隊大廠，成為國內無人載具外殼主要供應商。

和成指出，集團旗下複合材料事業產品因陶瓷材料擁有高硬度特色，加上採用碳纖維材質，具備輕量化優勢，已成功通過國防部驗證，應用在國防、無人載具等領域。尤其近年在政府積極推動國艦國造、國車國造、國機國造，近兩年又投入無人載具產業扶持，看好未來相關軍工領域的發展潛力。

對此，雷虎科技表示，與和成攜手打造無人機，目前主要聚焦於小型、中型無人機機身的複合材料，並已陸續量產出貨。雷虎科技表示，和成已成功開發無人機結構體所需的碳纖維複材，符合高強度、輕量化的要求。

另外，在無人艇方面，雷虎科技也採用和成生產的高純度氧化鋁、碳化矽等精密陶瓷產品，用在無人艇引擎的抗雷達偵測與遮蔽熱源設備，以達到匿蹤的效果，目前已進入測試階段。

目前和成在軍工相關領域主要以裝甲車之外掛裝甲為主，另外目前也配合客戶做無人載具的外殼研發設計；和成表示，目前無人載具相關產品已配合客戶共同設計。

展望今年，和成分析，今年集團營運仍以衛浴本業和軍工相關產品出貨為主，預計下半年有軍工產品出貨，看好今年營運有望優於去年表現；惟受到房市買氣不佳影響，和成營運也受到拖累。

和成指出，由於公司屬於建材相關產業，從接單到出貨約有一到兩年時間，因此在市場買氣放緩下，今年前五月產品出貨交貨確實有遞延約6%~7%。

不過，簽約量來說，今年前五月接單較去年同期成長一成以上，因此後續本業營運仍有信心。

和成今年首季本業虧損，但在業外獲利進補下，單季稅後純益達10.98億元，大幅優於去年同期虧損0.28億元，每股純益達3.64元。

法人分析，和成在陶瓷與複合材料領域累積深厚技術實力，使其具備切入軍工市場優勢，透過材料輕量化不僅有助於提升無人機續航力與機動性，也能在維持甚至強化防護性能的前提下，提升整體作戰效率，契合現代戰場對高機動與高效能要求。