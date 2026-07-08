美時布局南韓 好事成雙

美時（1795）積極進軍南韓藥物市場，昨（7）日宣布兩項捷報，一是接手泌尿道藥品Uro-Vaxom南韓市場經銷業務，二是治療前列腺癌藥物enzalutamide正式開賣，強化美時在南韓腫瘤及泌尿科藥物市場布局。

美時2日宣布，全資子公司Alvogen Korea與上海復宏漢霖合作發展的廣泛期小細胞肺癌（ES-SCLC）第一線治療抗體新藥SERPLUMA，已獲韓國食品藥物安全部（MFDS）核准上市，將為南韓ES-SCLC患者提供新的免疫腫瘤治療選擇。

昨日，美時再度宣布兩項喜訊，一是繼先前與全球生物製藥公司OM Pharma簽署協議，將取得Uro-Vaxom於南韓之產品權利，而Alvogen Korea已依據相關商業移轉安排，接手Uro-Vaxom於南韓市場之經銷業務。依據協議，Alvogen Korea已自今年7月1日起負責 Uro-Vaxom於南韓之經銷，這項藥品許可證預計將於今年第4季移轉至Alvogen Korea。