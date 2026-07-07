雷虎營收／6月創高 美國國防部無人機訂單開始出貨

無人機大廠雷虎（8033）科技7日公布6月合併營收2.26億元，月增93.1%、年增19.6%，單月營收改寫歷史新高紀錄，主要受惠於美國國防部無人機優勢計畫訂單開始出貨；累計上半年合併營收8.27億元、年增9.6%，創同期新高。

雷虎科技積極推動無人機全球布局，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作的廠商接獲1,520架訂單，總金額760萬美元，目前已進入生產出貨階段，陸續貢獻營收。

後續第二輪標案將在8月登場，雷虎也已提出申請。對此，雷虎正積極推動嘉義大埔美園區建廠計畫，目前已完成結構體工程，配合現金增資計畫順利推動，將隨即展開裝機作業，未來將作為國內外無人機、無人艇合作計畫的組裝生產基地。

雷虎科技最近正式向國際媒體展示最新鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機等無人載具量產布局，瞄準台灣軍購與第一島鏈商機。而嘉義大埔美新廠預計第4季完工，美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。

而日前在波蘭華沙舉辦的「歐洲台灣形象展」中，雷虎科技也首度以完整無人作戰解決方案參展，三角翼無人機、抗干擾光纖攻擊無人機及海鯊無人艇同步亮相，展現搶攻歐洲市場的企圖心。

雷虎科技指出，展會現場歐洲各國客戶多優先尋求符合非紅供應鏈、具備戰場驗證能力，且可快速整合現有指揮系統的無人載具產品。

雷虎科技不僅擁有自主飛控、導控、光纖通訊及AI整合能力，更已取得Blue UAS認證、通過美國DDP計畫驗證，並完成與Shield AI等國際夥伴的系統整合，極具競爭優勢，也吸引不少買家洽詢合作機會。

至於國內標案，雷虎科技4月初取得國防部陸軍司令部約2,033.8萬元採購標案，包含沉浸式訓練型無人機及訓練用自殺式無人機，目前也已陸續完成生產。

雷虎科技指出，除了參展，雷虎也積極參與政府無人載具標案，像2025年6月中科院舉辦的「比武大賽」，於蘇澳外海展示水面無人載具，而後續將等相關預算通過後，將爭取軍備局近5萬台無人機標案。