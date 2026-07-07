華新營收／6月167億元、年增29.3% 上半年907億元

華新（1605）7日公告，6月營收167.19億元，年增29.34%，累計今年前六月營收907.67億元，年減0.44%。

華新本業電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫、銅價維持高檔，推升營運表現。華新表示，在AI發展、電網韌性、能源投資下，電線電纜產業相當好。

此外，華新瞄準離岸風電商機，「海底電纜廠」已經建置完成，預計最快年底取得認證，目標2028年全面投產，投入離岸風電計畫。

不銹鋼事業方面，華新表示，第2季整體表現優於第1季，主要有三大因素，第一，台灣不銹鋼受惠於金屬原料價格持續走高，以及大陸鋼鐵實施出口管制政策，產品價格持續上漲；且由於客戶預期心理影響，需求上升。第二，大陸不銹鋼因反內捲政策限制供給，且原料價格帶動客戶回補庫存，第2季產品價量齊揚。第三，歐洲不銹鋼因碳邊境調整機制(CBAM)影響，產品價格自3月起逐步上漲，且第2季為歐洲市場傳統旺季，預期第2季表現將優於第1季。

資源事業方面，華新表示，印尼鎳礦開採政策緊縮，減少鎳生鐵供給，另外4月印尼政府發布鎳礦計價新制，進一步推升鎳生鐵生產成本，預期第2季經營狀況與第1季相當。