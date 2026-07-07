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雄獅營收／第2季83.3億元、年增6.2%創單季次高 上半年創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雄獅（2731）7日公告6月合併營收27.58億元，年減0.46%；累計第2季合併營收83.31億元，年增6.2%，不僅創下歷年同期次高，亦寫下單季營收歷史次高紀錄，僅次於2018年第2季的83.90億元。累計上半年合併營收164.6億元，年增9.79%，創歷年同期新高，顯示旅遊市場需求維持穩健成長。

雄獅表示，今年第2季整體旅遊市場買氣持續熱絡，帶動「高體驗、高便利性」行程銷售表現亮眼，其中日本、韓國等東北亞線參團人次較去年同期成長近三成，長程線需求亦維持強勁，北歐極光等特色行程訂單能見度已延伸至明年3月。儘管上半年機票價格仍維持相對高檔，但民眾出國意願未受影響，機票業務持續成長，隨著國際油價回落及航空公司持續增班、開闢新航點，下半年旅遊市場動能可望延續。

雄獅表示，隨著全球航空運能持續恢復，歐洲及中東航線票價逐步回歸合理水準，帶動長程線旅遊需求明顯回溫。公司觀察，今年旅客提前規劃行程的趨勢更加明顯，尤其長程線平均提前購票天數較去年增加約5至10天，顯示不少民眾已開始布局秋冬及跨年、農曆春節等出遊需求，訂單能見度持續向後延伸。

雄獅指出，下半年適逢歐洲啤酒節、聖誕市集等旅遊旺季，加上航空公司持續擴增運能、開闢新航點，有助於進一步推升長程線旅遊需求。近期包括巴塞隆納、米蘭、蘇黎世等歐洲航點搜尋熱度明顯升溫，其中西班牙、葡萄牙因整體旅遊花費相對具競爭力，在機票價格回落及匯率等因素帶動下，成為目前詢問度最高的歐洲旅遊目的地之一。

雄獅 營收 韓國

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