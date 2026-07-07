聽新聞
0:00 / 0:00
永光營收／6月6.9億元、年增15.5% 上半年年增6.34%
永光（1711）7日公布6月營收6.9億元，年增15.5%；上半年累計營收41.77億元，年增6.34%。電子、特化、醫藥、碳粉四大產品線同步年增，色料營收則接近持平。
從各事業別來看，6月色料化學品營收年減0.2%、特用化學品年增33%、碳粉年增14%、電子化學品年增23%、醫藥化學品年增22%。上半年色料化學品年減4%、特用化學品年增10％、碳粉年減4%、電子化學品年增27%、醫藥化學品年減9%。
永光5月自結營業淨利4,695萬元、稅前盈餘4,307萬元，相較於去年同期數字，由虧轉盈；前五月稅前盈餘年增逾八倍。
永光日前表示，今年首季營收已重返成長軌道；其中，電化事業明顯成長，已占整體營收近四分之一，躍居為集團營收占比第二大的事業處，主要受惠國際代工業務成長。
永光指出，今年電化事業代工能量將放大，並持續推進自有品牌產品。總經理陳偉望日前表示，光阻為永光一大核心技術，目前有較多的光阻產品代工業務持續推進，尤其聚焦後段封裝所需的光阻產品，相關需求穩定成長中。今年因應日系、美系國際客戶要求，光阻新產線已近完工，主要生產先進封裝用光阻產品，今年將逐步驗證並出貨。並將持續進行產線優化，重整經營效率較差之事業部門，將資源移轉至電子材料事業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。