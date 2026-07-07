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永光營收／6月6.9億元、年增15.5% 上半年年增6.34%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）7日公布6月營收6.9億元，年增15.5%；上半年累計營收41.77億元，年增6.34%。電子、特化、醫藥、碳粉四大產品線同步年增，色料營收則接近持平。

從各事業別來看，6月色料化學品營收年減0.2%、特用化學品年增33%、碳粉年增14%、電子化學品年增23%、醫藥化學品年增22%。上半年色料化學品年減4%、特用化學品年增10％、碳粉年減4%、電子化學品年增27%、醫藥化學品年減9%。

永光5月自結營業淨利4,695萬元、稅前盈餘4,307萬元，相較於去年同期數字，由虧轉盈；前五月稅前盈餘年增逾八倍。

永光日前表示，今年首季營收已重返成長軌道；其中，電化事業明顯成長，已占整體營收近四分之一，躍居為集團營收占比第二大的事業處，主要受惠國際代工業務成長。

永光指出，今年電化事業代工能量將放大，並持續推進自有品牌產品。總經理陳偉望日前表示，光阻為永光一大核心技術，目前有較多的光阻產品代工業務持續推進，尤其聚焦後段封裝所需的光阻產品，相關需求穩定成長中。今年因應日系、美系國際客戶要求，光阻新產線已近完工，主要生產先進封裝用光阻產品，今年將逐步驗證並出貨。並將持續進行產線優化，重整經營效率較差之事業部門，將資源移轉至電子材料事業。

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