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東陽營收／6月18.06億元、年增3% 上半年112億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2026年6月自結合併營收18.06億元，較去年同期成長3%。前6月自結累計合併營收112.94億元。

東陽公司表示，隨著汽車零組件銷美關稅政策底定及國際戰事有望趨穩，市場不確定因素逐步消除，客戶採購與拉貨動能可望回升。儘管目前仍處產業傳統淡季，東陽業績仍維持成長表現，展現穩健營運韌性，並將持續深耕新產品開發，強化競爭力，掌握市場復甦成長契機。

東陽AM事業6月自結合併營收13.38億元，較去年同期成長5%，前6月自結累計合併營收86.47億元。

東陽OEM事業6月自結合併營收4.68億，前6月份自結累計合併營收26.47億（OEM整體累計營收115.71億元）。

東陽持續推進建廠計畫，強化人才、研發及AI應用，為未來營運成長注入新動能。

東陽 營收

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