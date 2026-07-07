東陽營收／6月18.06億元、年增3% 上半年112億元

台股多頭氣勢持續，也使旗下有龍頭券商元大證的元大金控今日股價首度站上7字頭，創下新高紀錄，今日元大金盤中最高來到每股71.9元，漲幅超過5%，目前股價約在每股71元左右，而元大金控去年底每股39.3元，4月上旬股價破50元，而到了6月股價破60元，如今7月再看到7字頭，連破數道整數關卡，半年內股價大漲快1倍，在各大金控類股中的漲勢最為強勁，也是唯一的一檔漲幅超過台股大盤指數的金控股。

2026-07-07 11:31