國票金法說會／股市熱絡挹注上半年獲利達27.8億元、年增逾323％

國票金控（2889）7日舉辦2026年第2季線上法人說明會，總經理吳瑛指出，受惠於資本市場交投熱絡及股債部位操作，國票金控整體獲利表現亮眼，核心子公司、票券及證券持續挹注穩定的收益，今年6月份自結稅後純益7億7,245萬元，累計上半年稅後純益27億8,299萬元，年增率約323.59％，年化ROE 11.87%，每股盈餘（EPS）0.77元。

吳瑛表示，今年上半年國票金控旗下子公司各項業務皆展現穩健而亮麗的成長，特別是在資本市場，各子公司的是自營及投資部門，充分掌握了市場的機會，投資收益都有相當好的成績。

在子公司獲利方面，國票金控發言人李憲宗指出，國際票券今年上半年累計稅後純益15.59億元，為金控貢獻56.73%獲利，票券、債券、股權業務收益分別達16.67億、3.85億和3.11億元。其中，債券業務在去年9月聯準會降息後，有調節部分外幣債，隨著今年降息期待可能落空，外幣債操作將轉趨保守，以浮動利率債券取代部分外債。

子公司國票證券累計稅後純益20.43億元，李憲宗說明，因受惠於台股熱絡而對經紀手續費收入有相當貢獻，不過整體市占率和融資市占率約1.49%、融資市占率4.73%略微衰退，主因與市場定位和客戶結構有關，國票證券客群多為忠實戶，未來將持續精進數位金融和年輕客戶群等弱項，其次，因ETF是市場交投熱絡項目，也將是國票證券的努力重點，其三，券商在有信託牌照情況下可從事財管業務，公司將積極規劃系統和相關配套，作為發展重點之一。

此外，因台股市場交投熱絡，整體證券商含國票證券都面臨資金緊繃，未來將考量是否透過盈餘轉增資強化資本，避免資本不足的情形。

子公司國票創投累計稅後純益0.39億元，李憲宗說，過去國票創投多投資半導體產業，目前有部分轉型投資生技和電子零組件。子公司國票金租賃上半年累計稅後純益1,715.5萬元，較去年同期顯著成長，未來將努力開拓中小型客戶群，在兼顧收益與風險條件下開拓更多標的。

國票金控投資的樂天銀行今年上半年累計虧損達1.31億元，李憲宗說，整體獲利看起來較去年同期稍低，主因是授信資產增加，備抵提存增加，若以提存前的金額來看，虧損已有收斂。今年是樂天銀行的企業金融發展元年，在主管機關鬆綁法規後，已可開辦企業法人戶，企金也從聯貸到開始做自貸業務。

樂天銀行在個人金融方面則因資本市場交投熱絡，信貸需求旺盛，存款則因此形成壓力，因此需積極鎖定中長期資金，優化流程並提升利差。至於是否設置金融服務站，李憲宗則說，待企金業務更成熟再設置會更有經濟效益。

隨著今年5月底董事會順利改選，全新的經營團隊正式就位，吳瑛指出，未來國票金將朝著四大面向來努力。第一，強化各子公司各項業務均衡穩健的發展，並創造股東最大價值；第二，提升公司治理標準，嚴謹風險控管，強化資產品質，並落實內控制度；第三，激勵員工精進專業，打造幸福職場；第四，建立優質的企業形象，追求集團的永續發展並配合董事會政策方針，為公司創造更好的經營成果。

吳瑛表示，在國際地緣政治與經濟情勢多變的環境下，經營團隊將以強化資產品質嚴控信用與風險、市場風險為首要任務，國票金將彈性調整股票及台幣外幣債的部位，優化投資組合結構，確保集團在動盪的市場中，仍能維持穩定的獲利與股東權益報酬。除了鞏固票券與證券的本業和核心競爭力以外，同時發揮集團的力量，全力支持並推動轉投資事業、樂天純網銀的發展，為集團開創更多元的獲利。

面對未來的挑戰與機遇，國票金經營團隊有信心在新的董事會領導下，攜手全體員工提升營運績效，追求永續發展，並為全體股東創造最大的價值。