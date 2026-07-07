森崴能源子公司 SFE 要清算 永崴投控跌停深鎖、逾1,800張排隊等著賣

永崴投控（3712）代子公司Shinfox Far East Company Pte. Ltd公告董事會決議擬辦理解散清算案，這項重大的財務調整，將直接反映在森崴能源（6806）與永崴投控接下來的財務報表，永崴投控7日跳空重挫，以跌停17.55元開出，跌停及市價排隊賣單超過1,800張。

永崴投控公告表示，森崴能源及其大股東永崴投控旗下的重要轉投資公司新加坡商寶崴海事工程（Shinfox Far East Company Pte. Ltd，簡稱 SFE），因目前資產已遠不足以清償債務並面臨債權人求償，母公司森崴能源考量整體財務結構遭受巨大衝擊，無力支持其繼續營運，已於115年7月6日召開SFE 董事會並正式決議辦理「自願清算」(CREDITORS' VOLUNTARY LIQUIDATION) 。

森崴能源表示，這次清算是依據新加坡相關法令辦理，並已委任新加坡德勤(Deloitte)會計師事務所擔任清算人，正式啟動清算程序。

由於 SFE 決議清算後，森崴能源將依照國際會計準則第1號之規定，重新評估 SFE的所有資產與負債，並出具一份「清算價值報告」，將這些項目的帳面價值調整為實際清算後的價值。這項重大的財務調整，將直接反映在森崴能源與永崴控股接下來的財務報表上。

永崴投控早盤以跌停17.55元開出後鎖死，市價及跌停賣單超過1,800張。