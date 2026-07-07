台股多頭續揚 元大金股價首度站上7字頭 盤中最高71.9元

台股多頭氣勢持續，也使旗下有龍頭券商元大證的元大金控今日股價首度站上7字頭，創下新高紀錄，今日元大金盤中最高來到每股71.9元，漲幅超過5%，目前股價約在每股71元左右，而元大金控去年底每股39.3元，4月上旬股價破50元，而到了6月股價破60元，如今7月再看到7字頭，連破數道整數關卡，半年內股價大漲快1倍，在各大金控類股中的漲勢最為強勁，也是唯一的一檔漲幅超過台股大盤指數的金控股。

台股日前已重回47000點之上，雖然仍在高點震盪，但市場仍普遍預期台股多頭仍未結束。倘若以台股加權指數的漲幅來計算，從28963點漲至47000點上漲62%，金融保險指數則為上漲大約22%，而元大金的漲幅從去年底到現在，已上漲超過80%，遠超過台股大盤指數和金融指數的漲幅。

觀察目前各大金控類股的表現，元大金股價不斷上竄，已看到7字頭，目前已直追中信金，其中今日元大金股價最高每股71.9元，更一度超車中信金每股71.5元的股價，除了富邦金的股價在每股120元之上、國泰金股價在百元附近之外，元大金與中信金則是金控中唯二兩家股價在7字頭之上的金控。

而以元大金股價隨大盤上漲的氣勢和速度來看，元大金股價再邁入下一個整數關卡8字頭，可說指日可待，包括元大金股價從6字頭看到7字頭，僅花了一個月的工夫，以元大金股價成長速度觀察，估計元大金市值可望在本季破兆，成為第4家市值晉身兆元俱樂部的金控。

其中相較於富邦金、國泰金、中信金這三大金控，旗下的壽險公司包括富邦人壽、國泰人壽、台灣人壽都為前五大壽險公司，而且同時有北富銀、國泰世華銀、中信銀等前三大民營銀行，元大金控雖然銀行及人壽的規模遠小於這三家金控，但卻以旗下的元大證券、元大證金、元大期貨、元大投信等泛證券事業群均居龍頭地位而勝出，崛起的速度及力道也受到法人矚目。

尤其是在台股多頭行情之下，金控透過旗下的大型壽險公司大賺投資財，元大金則是以旗下泛證券事業群出擊。元大金控旗下泛證券事業群對獲利的挹注，已不僅止於台股經紀業務的收入，尤其元大證券自營部戰力也很強，今年台股多頭也賺取大量投資收益，同時元大投信現在不但為龍頭投信，ETF更擴大對其他業者的領先差距，例如，今年上半年的ETF市場吸收投資人資金近9千億，其中元大投信旗下的0050和0056兩檔基金，合計就吸收超過7千億的新資金，占比全體ETF市場的新資金超過75%，這些都是法人高度看好元大證券品牌發威的重要獲利引擎。