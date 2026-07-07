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池魚之殃？長榮爆內線交易遭搜索 貨櫃三雄齊跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
長榮海運（2603）董事張國華、大股東張國政兄弟因2023年轉讓37萬多張長榮航空（2618）股票，涉內線交易。記者許正宏／攝影
長榮海運（2603）董事張國華、大股東張國政兄弟因2023年轉讓37萬多張長榮航空（2618）股票，涉內線交易。記者許正宏／攝影

長榮海運（2603）董事張國華、大股東張國政兄弟因2023年轉讓37萬多張長榮航空（2618）股票，涉內線交易，台北地檢署昨天搜索約談9人到案，檢方7日凌晨依違反證交法命張國華1.2億天價交保。長榮盤中下跌逾3%，值得注意的是，陽明海運（2609）、萬海（2615）卻也一同下跌，跌幅約2%。

檢方追查，長榮海運董事長張衍義2023年5月間決定賣掉長榮航股票，6月19日董事會決議處分重大資產長榮航股票，但拖延兩個月至同年8月間才發布重訊公告，張國華等九名內部人知悉內部消息，在禁止交易期間內分別買賣「長榮海運股票」，被控內線交易。

檢調昨搜索長榮海運等公司，搜索大哥張國華、老三張國政等九名被告住居所及長榮海運公司等，並通知張等九人到案說明。檢方認為，張國華身為長榮內部人，卻藉由事先掌握重大訊息機會，利用內線交易大撈150億，決定予以1.2億交保。

受此消息影響，長榮今股價盤中下跌逾3%，不過仍守住十日線；而同樣是貨櫃三雄的陽明、萬海，股價卻同長榮一起下跌，陽明、萬海下跌約2%。

以基本面來看，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數已連十漲，周漲幅2.69%，四大主要航線都上漲。其中送往美國的運價漲勢猛烈，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達6,630美元，周漲幅9.27%；遠東到美東運價每FEU達8,296美元，周漲幅12.35%。

貨櫃運價持續明顯攀升，因美國零售商與消費品企業趕在新一輪關稅生效前，從中國大量拉貨，建立庫存。川普政府計劃在完成強迫勞動調查後，自7月底起對數十個國家課徵至少10%關稅，並預計7月公布針對工業產品的新一輪關稅措施。

長榮 內線交易 長榮海運

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