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望隼、晶碩6月營收創單月次高 看好下半年營運動能

中央社／ 台北6日電

受惠海外市場需求及矽水膠產品持續成長，隱形眼鏡廠望隼與晶碩6月營收均創單月次高，並看好下半年營運動能。

望隼今天公布6月營收約新台幣3.94億元，年增31.26%，創單月次高；今年上半年營收為22.26億元，年增32.32%。望隼表示，成長動能主要來自中國618檔期客戶訂單持續回流。

望隼表示，今年因應訂單需求，兩岸逐季同步擴產，新產能將在下半年陸續開出，以供應日本、中國、台灣及東南亞等各市場的訂單。

望隼也指出，綜觀全球隱形眼鏡市場，終端消費者需求持續成長，今年矽水膠將在中國、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。

晶碩6月營收7.23億元，年增33.94%，創單月次高；上半年營收40億元，年增24.22%，創同期新高。

晶碩向中央社記者表示，6月營收成長主要受惠於旗下矽水膠產品在日本與歐洲市場表現持續亮眼，其中日本市場營收占比較高；展望今年下半年，預期矽水膠產品將持續挹注營運動能。

隱形眼鏡材質主要分為水膠與矽水膠。水膠配戴感較舒適，但長時間配戴較易導致眼睛乾澀；矽水膠透氧性較高、較不易使眼睛乾澀，適合長時間配戴。

隱形眼鏡 營收 東南亞

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