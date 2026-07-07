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榮成出運 單月績增44%

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

榮成（1909）昨（6）日公告6月合併營收47.09億元，年增44.10%，主要受惠於中國大陸工紙市場景氣回溫、出口需求穩健成長及產品售價提升，帶動出貨增加，衝上四年多來新高。榮成累計上半年合併營收達242.11億元，較去年同期成長12.8%，顯示公司營運已逐步走出景氣谷底，成長動能持續增強。

獲利方面，榮成6月單月自結合併營業利益為0.93億元，稅前盈餘約1.23億元，每股稅前盈餘0.10元。累計前六月營業利益達2.26億元，合併稅前淨利為2.98億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅前盈餘0.23元，顯示榮成受惠於產品組合持續優化、成本控管效益逐步顯現，營運效率持續提升，毛利率及獲利能力同步改善，展現經營體質持續優化的成果，並為下半年營運奠定良好基礎。

榮成 營收 出口

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