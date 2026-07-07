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海悅6月合併營收年增2.4倍 三案交屋認列

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

海悅國際（2348）昨（6）日公告2026年6月合併營收14.98億元，月增780.73%、年增247.66%；海悅國際表示，6月北高三大案「敦仰」、「A 3光點」、「達麗未來市」同時啟動完工交屋認列，帶動第2季合併營收18.08億元、年增12.86%。

海悅國際指出，6月集團旗下轉投資三大案，包括台北市「敦仰」、新北市「A 3光點」與高雄市「達麗未來市」同步進入完工交屋階段，貢獻營建收入達12.55億元，加上6月代銷業績受惠新北中和區「大同新紀元」、永和「漢皇River Sky」、新店「江陵天喆」、新竹「閎基鑲湧」、台南市「璞硯硯青」與「國泰原美」等代銷建案順銷，挹注代銷收入，代銷本業、轉投資營建收入雙貢獻下，推升6月合併營收14.98億元，為月增780.73％、年增247.66％雙成長。

海悅 營收 永和

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