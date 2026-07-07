儒鴻6月合併營收 同期次高

儒鴻（1476）昨（6）日公告6月營收明顯升溫，單月合併營收37.63億元，月增22.99%、年增14.42%，改寫了2022年9月以來、即46個月來的新高數據，也是歷年同期次高。

若從單季來看，儒鴻第2季合併營收100.86億元，年增3.8%，創15季來新高，同樣為歷年同期次高；累計上半年營收197.07億元，年增3.22%。

儒鴻表示，6月營收回升主要受惠生產、出貨節奏同步改善，針織布對外出貨與供應成衣生產皆較前月提升，使各產線運作更加順暢，帶動整體出貨動能。同時，先前遞延出貨情況也明顯改善，6月遞延金額已降至約1.6億元，多數訂單已於當月順利完成交貨。

公司指出，今年營收成長並非僅來自世足商機，雖然相關需求確實有所挹注，但更重要的驅動力仍是產品結構持續升級。其中，Wellness（健康休閒）產品占比持續攀升，第2季已較第1季進一步提高，今年以來累計占比已站上三成五以上；此外，既有客戶仍維持高個位數成長，新客戶則持續維持雙位數增幅，支撐整體接單動能。

市場關注獲利表現，法人表示，儒鴻第2季除營收回升外，產品組合持續優化，Wellness產品比重提高，加上新、舊客戶接單同步成長，有助提升獲利品質。雖然先前預購原料成本略有上漲，但公司認為仍在可控範圍內，隨著產品組合改善及營運規模擴大，可望支撐第2季毛利率維持第1季高檔水準。

展望後市，儒鴻表示，目前自有產能已全產全銷，委外產能利用率則仍有餘裕，後續仍有擴充空間。公司目前訂單能見度維持約六個月，部分客戶已開始下2027年第1季訂單，整體下半年出貨可望維持高水準，明年1月接單量也已來到五成，若後續再有Holiday Season追加訂單挹注，營運表現仍有進一步成長空間，公司也預期下半年可望優於上半年。