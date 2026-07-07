上銀、大銀微 添新動能

現代旗下波士頓動力（Boston Dynamics）在世足賽展示旗下Atlas人形機器人，藉足球界最大舞台展現技術進展，同時為量產並導入工廠應用做準備。目前，波士頓動力與台廠的合作，主要為上銀（2049）、大銀微系統，以及精密金屬加工龍頭時碩工業，均可望因此受惠。

隨著波士頓動力將旗下的機器人，從早期的液壓系統轉向純電動驅動（如新一代電動版Atlas人形機器人與Spot機器狗），對高精度電機、傳動元件與金屬加工的需求大增，這讓在精密機械領域實力雄厚的台廠順勢切入核心供應鏈。

目前，已公開或在業界指標性的相關合作與供應鏈台廠中，上銀集團的上銀科技與大銀微系統，主要定位為核心傳動與定位元件供應商。

上銀集團與波士頓動力的合作已達數年。上銀主要供應機器狗、人形機器人腿部關節與骨骼所需的關鍵零組件，包括滾珠螺桿與精密軸承；而大銀微系統則專精於高階馬達與定位驅動系統。

此外，隨著機器人產業爆發，上銀也積極向其推廣新開發的「諧波減速機」。

上銀昨（6）日公布6月合併營收25.54億元，月增3%、年增31.6%，創2022年9月以來高點；第2季合併營收75.08億元，季增17.7%，是2022年第4季以來高點，累計上半年合併營收138.87億元、年增18%。

大銀6月合併營收3.44億元、年增62.5%；累計上半年合併營收18.76億元、年增47.7%。大銀與上銀、美國新創Dexterity共同開發的AI辨識8軸物流機器人，以及新型驅動器等產品今年陸續放量，切入工業自動化及新興機器人傳動供應鏈。

上銀表示，持續受惠於自動化、半導體及人工智慧（AI）相關應用設備及基礎建設，對傳動元件需求暢旺。另外，上銀也持續切入美系機器狗與人形機器人產品，目前，機器人營收占比已由去年底的10%提升至12%。