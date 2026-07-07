產品多元化成為汽車零組件廠成長的重要來源，怡利電（2497）6月營收創下歷史新高，智伸科受惠於半導體先進製程設備、AI伺服器水冷散熱系統等相關產品6月合併營收達7.5億元，較去年同期成長30.66%。

智伸科第2季單季合併營收22.83億元，年增率24.99％，累計2026年上半年合併營收為45.55億元，較去年同期成長18.75％，單月、單季還是上半年累計營收，均齊步寫下2023年以來之歷年同期新高（近四年同期新高），顯示傳統汽車領域向高附加價值、高科技新領域轉型的戰略已迎來成果收割期。

智伸科指出，目前在手訂單能見度高，且積極推進的越南新廠擴產進度符合預期。隨著下半年新產能逐步開出、產能學習曲線逐步爬坡，除了能滿足更多不同產業客戶在地化供應鏈的需求外，也為2027年以後的營運跨步式成長奠定堅實的產能基礎。

怡利電6月合併營收5.12億元創歷史新高，首度單月突破5億元大關，較上月成長12.7%，與2025年同期比較成長52.52%；累計2026年上半年合併營收為25.81億元，較去年同期比較成長21.2%。

怡利電表示，營收創新高主要受惠於整合統亞電子後，二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件業務逐步放量出貨，加上INFOTAINMENT及ADAS產品於東南亞市場出貨順暢並積極開拓印度市場、HUD產品線於中國大陸市場維持領先地位，穩定挹注集團營收。