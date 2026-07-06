材料營收／6月10.1億元 月增6%、年減10.1% 下半年需求可望逐步顯現

材料*-KY（4763）6日公布6月營收10.13億元，月增6%、年減10.11%；上半年營收55.54億元，年減30.69%。

材料表示，近期部分客戶仍持續進行庫存調整，惟產業庫存水位已逐步回歸健康區間，市場需求回補動能可望於下半年度逐步顯現。同時，公司持續透過優化交期管理機制及強化供應鏈協同效率，積極掌握客戶回補庫存及新增訂單的契機。

展望下半年，材料日前表示，隨著先前倍增的運輸成本有望進舒緩、加上美伊和談推進，中東地區庫存已見底，有利絲束產品交易及去化，預期今年下半年營運應會比上半年好。

面對全球貿易爭端與產業變化，材料表示，將持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括提升資金運用效率、精進生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。此外，材料持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，以提升產品附加價值並強化市場競爭優勢。

在產品布局方面，材料除持續深耕醋酸纖維絲束核心業務外，亦積極拓展高附加價值產品，包括加熱不燃燒菸（HNB）專用濾嘴絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布材料及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品領域，以掌握新型菸草產品快速成長所帶來的市場機會。

此外，隨著中國大陸服飾用醋酸纖維需求持續增長，以及消費市場對環保與永續材料需求日益提升，濟南大自然新材料正規劃逐步擴增具低碳與環保優勢的醋酸纖維長絲（森綾）產能，並積極拓展亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等新興市場，打造中長期營運成長新動能。