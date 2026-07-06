鋼聯營收／6月1.9億元、年增62% 與稅前盈餘雙雙成長

鋼聯（6581）6日公告，6月營收年增62%，單月稅前盈餘年增達114%，凸顯在氧化鋅銷售及客戶廢棄物再利用商機帶動下，營運前景看旺。

法人表示，鋼聯公司治理到位，經營團隊善於掌握情勢調節產銷，創造最大利益，中長期投資價值浮現。

鋼聯公告，6月合併營收1.9億元、年增62%，累計今年1至6月合併營收12.8億元、年增13%。6月稅前盈餘0.94億元、年增114%。

鋼聯6月氧化鋅出貨量1,442公噸，低於去年6月的2,087噸，年減約30%；累計1至6月出貨量為2.2萬公噸，較去年同期2.4萬公噸減少約2,482公噸，年減10%。

台鋼聯屬於鋼鐵循環經濟與資源再利用概念股，主要業務與電弧爐煉鋼產生的集塵灰處理、氧化鋅回收及廢棄物再利用相關。隨著鋼鐵產業邁向低碳、循環經濟及廢棄物資源化方向，具備環保處理與再生材料能力的業者，長期仍具一定產業定位。

法人指出，鋼聯6月自結數字出現「營收大增、獲利倍增、出貨量下降」的特殊結構，代表公司上半年營運品質優於表面出貨數字，尤其稅前利益年增近四成，顯示本業獲利能力維持良好。

後續氧化鋅出貨量年減仍是後續需觀察的重點，未來營運能否維持高獲利表現，仍須看氧化鋅價格、鋼廠集塵灰處理量、客戶再利用收入，以及國際鋅價走勢而定。