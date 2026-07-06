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儒鴻營收／6月37.6億元、年增14%創46個月新高 第2季創15季來新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）6日公告6月營收明顯升溫，單月合併營收37.63億元，月增22.99%、年增14.42%，創2022年9月以來、46個月新高，也是歷年同期次高。第2季合併營收100.85億元，年增3.8%，創15季來新高，同樣為歷年同期次高；累計上半年營收197.06億元，年增3.22%。

儒鴻表示，6月營收回升主要受惠生產、出貨節奏同步改善，針織布對外出貨與供應成衣生產皆較前月提升，使各產線運作更加順暢，帶動整體出貨動能。同時，先前遞延出貨情況也明顯改善，6月遞延金額已降至約1.6億元，多數訂單已於當月順利完成交貨。

公司指出，今年營收成長並非僅來自世足商機，雖然相關需求確實有所挹注，但更重要的驅動力仍是產品結構持續升級。其中，Wellness（健康休閒）產品占比持續攀升，第2季已較第1季進一步提高，今年以來累計占比已站上三成五以上；此外，既有客戶仍維持高個位數成長，新客戶則持續維持雙位數增幅，支撐整體接單動能。

市場關注獲利表現，法人表示，儒鴻第2季除營收回升外，產品組合持續優化，Wellness產品比重提高，加上新、舊客戶接單同步成長，有助提升獲利品質。雖然先前預購原料成本略有上漲，但公司認為仍在可控範圍內，隨著產品組合改善及營運規模擴大，可望支撐第2季毛利率維持第1季高檔水準。

展望後市，儒鴻表示，目前自有產能已全產全銷，委外產能利用率則仍有餘裕，後續仍有擴充空間。公司目前訂單能見度維持約六個月，部分客戶已開始下2027年第1季訂單，整體下半年出貨可望維持高水準，明年1月接單量也已來到五成，若後續再有Holiday Season追加訂單挹注，營運表現仍有進一步成長空間，公司也預期下半年可望優於上半年。

因應中長期接單需求，儒鴻印尼廠第三期建廠計畫已正式啟動，規劃以成衣生產線為主，預計第3季動土，工期約一年，目標2027年第4季投產。新廠將導入AI及更多自動化設備，預估自有成衣產能可擴增25%，未來也將視成衣廠建置進度，再評估布廠擴產規畫，為下一階段成長預留產能。

儒鴻 營收

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