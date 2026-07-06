正瀚營收／6月0.89億元、年增28.6％ 上半年13.3億元再創同期新高

農業生技大廠正瀚-創（6534）6日公告6月合併營收0.89億元，較去年同期成長28.62％；累計今年上半年合併營收13.3億元，年增4.3％，續創歷年同期新高。正瀚生技表示，6月營收較去年大幅成長動能，包括北美客戶需求暢旺，加上內穩系統素系列產品出貨至越南所帶動。

此外，正瀚生技董事長吳正邦近日也獲得國際農業創新最高榮譽，在中興大學校長詹富智推薦下，吳正邦獲選為世界糧食基金會（World Food Prize Foundation）「2026頂尖農食先驅獎」（2026 Top Agri-food Pioneers），成為全球40位獲選者之一，也是台灣首位入選代表，極具國際指標性，堪為台灣農業生技的國際里程碑。

正瀚生技表示，雖然時序逐漸進入傳統淡季，正瀚6月營收年增幅度卻是今年以來最高，顯見公司同步於全球拓展客戶、銷售高附加價值產品的策略奏效，淡旺季營收差距已確實在縮小。下半年在亞洲以及澳洲、南美洲等南半球市場穩定推升助攻下，營收成長仍值得期待。

正瀚長期投入農業生物技術創新，在胜肽技術（Peptide Technology）與植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）兩大領域持續研發新產品，展現台灣農業生技研發的國際競爭力。

世界糧食基金會由諾貝爾和平獎獲得者諾曼·布勞格（Norman E. Borlaug）博士於1987年設立，組織使命是扶植創新能力、激勵人才行動，從而持續提高全人類的食品品質、數量及供應量。吳正邦目前也是中興大學名譽博士，他率先開發具有解決極端氣候潛力的生物刺激素，建立兼顧農業生產與環境永續的新技術平台，成功入選此國際殊榮。

正瀚生技說明，公司已建構三大生物刺激素產品平台，包括可穩定代謝調控與促進養分吸收的HSS內穩系統素（Homeostatic Systemins）、可強化植物結構力學穩定性的HN健體素（Hardenin），以及可建立物理鎖水與保護屏障的LS脂盾（LipidShield），從代謝調節、結構強化到介面防護三大層面，全面提升作物面對環境逆境的適應能力。

公司強調，其中內穩系統素系列產品已陸續取得美國、日本、印尼、越南及台灣等地產品登記，此外，部分產品亦取得有機農業適用資格，已開始於各主要市場銷售。內穩系統素兼顧糧食增產、農民收益與環境永續，在各項田間試驗均得到相當好的成果，並獲得農民的正面回應，尤其使用內穩系統素的作物成為得獎常勝軍，更是內穩系統素效益的最佳證明。

今年台灣精品咖啡盛事陸續於近期揭曉，其中於仁愛鄉精品咖啡評鑑囊括水洗組與其他處理組「雙料特等獎」的「森悅高峰咖啡莊園」、阿里山精品咖啡精英交流賽藝伎水洗組「特等獎」的「卓武山咖啡農場」，均施用了正瀚的「內穩系統素（富肽三號）」，精準放大了咖啡豆的風味。其中，「卓武山咖啡農場」獲獎該批冠軍豆隨後更在生豆拍賣會上引爆瘋狂競標，最終僅僅 15 公斤便拍出 55 萬元天價。

內穩系統素系列產品在日本、東南亞的銷售量預期在下半年穩定提升，HN健體素（Hardenin）、LS脂盾（LipidShield）系列產品也將正式推出，正瀚樂觀期待生物刺激素成為公司第二成長曲線的重要產品。