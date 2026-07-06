鮮活果汁營收／6月5.7億元、年增52.2％創同期新高 上半年26.4億元

鮮活果汁-KY（1256）6日公告6月合併營收為5.76億元，月增21％、年增52.28％，創同期新高，也是近三年來新高；累計上半年合併營收達26.48億元，年增47.49％。

鮮活表示，受惠於中國大陸夏季消費旺季來臨，帶動即飲飲品市場需求穩健升溫，加上隨著氣溫攀升，終端茶飲及餐飲市場銷售表現活絡，推升公司果汁、風味飲品及相關原料產品出貨動能，整體挹注6月合併營收達5.76億元，較上月及去年同期分別增長21.00％、52.28％，維持連續四個月單月合併營收繳出年月雙增佳績。加上受人民幣兌換新台幣之匯率波動影響，若以功能性貨幣（人民幣）計算，6月合併營收為人民幣1.24億元，較上月及去年同期分別增長20.43％、35.19％。

鮮活累計上半年營收維持雙位數年增，主要受惠於新式茶飲市場需求穩健成長，以及公司持續深化與大型連鎖茶飲品牌及餐飲客戶合作關係，帶動核心產品銷售表現提升，同時鮮活憑藉多年研發與生產經驗，持續推出符合市場趨勢的創新產品，強化市場競爭力與客戶黏著度，進一步挹注營運成長動能。累計2026年上半年合併營收26.48億元，較去年同期成長47.49％，維持雙位數年增幅度。

展望下半年，鮮活表示，隨著新茶飲市場持續朝向健康化、精細化及國際化發展，市場對原料供應商的研發創新與供應鏈整合能力要求日益提升，公司將持續強化產品研發、品質管理及供應鏈優勢，並積極配合客戶拓展市場版圖，同時鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四大廠共15.5萬噸年產能，及多年深耕新茶飲產業所建立的競爭優勢，搶先掌握產業成長商機，未來營運維持審慎樂觀看法。