快訊

疑涉內線交易！張國華、張國政等9人遭北檢搜索約談 長榮海運回應了

分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝 陸警進入暴風圈機會達90%

聽新聞
0:00 / 0:00

鮮活果汁營收／6月5.7億元、年增52.2％創同期新高 上半年26.4億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）6日公告6月合併營收為5.76億元，月增21％、年增52.28％，創同期新高，也是近三年來新高；累計上半年合併營收達26.48億元，年增47.49％。

鮮活表示，受惠於中國大陸夏季消費旺季來臨，帶動即飲飲品市場需求穩健升溫，加上隨著氣溫攀升，終端茶飲及餐飲市場銷售表現活絡，推升公司果汁、風味飲品及相關原料產品出貨動能，整體挹注6月合併營收達5.76億元，較上月及去年同期分別增長21.00％、52.28％，維持連續四個月單月合併營收繳出年月雙增佳績。加上受人民幣兌換新台幣之匯率波動影響，若以功能性貨幣（人民幣）計算，6月合併營收為人民幣1.24億元，較上月及去年同期分別增長20.43％、35.19％。

鮮活累計上半年營收維持雙位數年增，主要受惠於新式茶飲市場需求穩健成長，以及公司持續深化與大型連鎖茶飲品牌及餐飲客戶合作關係，帶動核心產品銷售表現提升，同時鮮活憑藉多年研發與生產經驗，持續推出符合市場趨勢的創新產品，強化市場競爭力與客戶黏著度，進一步挹注營運成長動能。累計2026年上半年合併營收26.48億元，較去年同期成長47.49％，維持雙位數年增幅度。

展望下半年，鮮活表示，隨著新茶飲市場持續朝向健康化、精細化及國際化發展，市場對原料供應商的研發創新與供應鏈整合能力要求日益提升，公司將持續強化產品研發、品質管理及供應鏈優勢，並積極配合客戶拓展市場版圖，同時鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四大廠共15.5萬噸年產能，及多年深耕新茶飲產業所建立的競爭優勢，搶先掌握產業成長商機，未來營運維持審慎樂觀看法。

營收 氣溫 中國大陸

延伸閱讀

榮成營收／6月47億元、年增 44.1% 創51月以來新高

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI帶動下半年營運逐步升溫

汎銓營收／6月2.06億元、與上半年12.1億元齊創高 擬現增6,000張

怡利電營收／6月5.12億元、年增52.5% 首度單月突破5億元大關

相關新聞

正瀚營收／6月0.89億元、年增28.6％ 上半年13.3億元再創同期新高

農業生技大廠正瀚-創（6534）6日公告6月合併營收0.89億元，較去年同期成長28.62％；累計今年上半年合併營收13.3億元，年增4.3％，續創歷年同期新高。正瀚生技表示，6月營收較去年大幅成長動能，包括北美客戶需求暢旺，加上內穩系統素系列產品出貨至越南所帶動。

鮮活果汁營收／6月5.7億元、年增52.2％創同期新高 上半年26.4億元

鮮活果汁-KY（1256）6日公告6月合併營收為5.76億元，月增21％、年增52.28％，創同期新高，也是近三年來新高；累計上半年合併營收達26.48億元，年增47.49％。

海悅營收／6月14.98億元、年大增約2.5倍 三大案完工挹注

海悅國際（2348）6日公告2026年6月合併營收14.98億元，月增780.73％、年增247.66％，主要成長動能為台北市「敦仰」、新北市「A 3光點」與高雄市「達麗未來市」同時啟動完工交屋認列，帶動第2季合併營收18.08億元，年增12.86％，累計1-6月合併營收31.16億元，年減大幅收斂至4.13％。

怡利電營收／6月5.12億元、年增52.5% 首度單月突破5億元大關

怡利電子（2497）6月合併營收新台幣5.12億元創歷史新高，首度單月突破5億元大關，較上月成長12.7%，與2025年同期比較成長52.52%；累計2026年上半年(1-6月)合併營收為新台幣25.81億元，較去年同期比較成長21.2%。

毒油竄全台 吹哨者南僑股價大漲、一舉站上季線大關

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件持續延燒，而南僑（1702）6月11日驗出苯駢芘超標並通知中聯油脂，為此次事件的吹哨者，今日股價盤中再度跳空上漲逾3%，站上季線。另其他有生產油脂類的公司包括大統益（1232）、大成（1210）、佳格（1227）等也都上漲。

中華化上半年營收年增近兩成 強攻漲停

中華化（1727）公布6月營收，且法人持續看好後市營運表現中，今（6）日股價盤中強攻漲停。分析師表示，中華化6月營收月減1.2%、年增19.2%，寫下近年同期新高紀錄，上半年營收年增19.3%；6月月減主要受到傳統化學品出貨節奏波動影響，年增關鍵動能來自於「第五條電子級硫酸新線」的產能逐步開出與稼動率提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。