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海悅營收／6月14.98億元、年大增約2.5倍 三大案完工挹注

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）6日公告2026年6月合併營收14.98億元，月增780.73％、年增247.66％，主要成長動能為台北市「敦仰」、新北市「A 3光點」與高雄市「達麗未來市」同時啟動完工交屋認列，帶動第2季合併營收18.08億元，年增12.86％，累計1-6月合併營收31.16億元，年減大幅收斂至4.13％。

海悅下半年迎新北市中和「寶亞世界公舘」等代銷新建案啟動開案，與再啟動三項投資收益建案進入完工交屋，下半年營運有望優於上半年。

海悅今年進入營建入帳「收穫期」，6月同時啟動台北「敦仰」、新北「A 3光點」與高雄「達麗未來市」完工交屋認列，大幅貢獻營建收入達12.55億元，加上6月代銷業績受益於新北市中和區「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新店區「江陵天喆」、新竹「閎基鑲湧」、台南市「璞硯硯青」與台南市「國泰原美」等代銷建案順銷，穩健挹注代銷收入，推升公司6月合併營收14.98億元，月增780.73％、年增247.66％雙成長。

鑒於台灣營建業借款利率居高不下，海悅國際指出，為厚植現金部位，集團已透過投資收益建案陸續完工交屋入帳，將優先償還土地與建築融資，以降低負債比與減少利息支出，進而增加流動資金來強化財務韌性。

展望第3季，海悅國際表示，承接代銷百億指標大案-新北市中和區「寶亞世界公館」在6月底已正式開案，因該案基地位於中和南工段、面積約750坪，且中和區擁有人口紅利，周邊優質學區加持，使換屋族群賞屋踴躍。

海悅國際指出，由於台灣房市仍有自住剛需買盤，公司接續亦有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、「國美德杰汀州路案」；桃園「昭揚開」、「元生琢苑」；新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等指標建案將陸續公開銷售，只要符合消費者預期且買得起的房價之個案，預售建案成交量可期，進一步帶動公司代銷收入逐步回升。

海悅維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，多角化經營擴張營運版圖，今年年底前仍將有「微笑海悅2」、「達麗冶翠」與「台灣隱賦」等三項投資收益建案挹注，隨著代銷與營建收入雙引擎加速運作，下半年營運有望優於上半年。

海悅 營收 高雄

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